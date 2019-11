MERCAFIR, Adottata oggi la variante: tempi ridotti

Novità sul fronte stadio nuovo alla Mercafir direttamente dalle pagine de IlSitodiFirenze.it: come riporta il quotidiano, è stata adottata oggi dalla giunta di Palazzo Vecchio la variante semplificata per consentire la realizzazione delle due strutture nei comparti sud e nord. Grazie al procedimento semplificato sarà possibile ridurre i tempi della procedura, dimezzando i termini per le osservazioni che saranno di 30 giorni anziché 60. La variante adottata oggi specifica quattro punti: l’aspetto patrimoniale dello stadio, la modalità attuativa del comparto nord, l’attribuzione della capacità edificatoria e delle relative destinazioni d’uso a ciascun comparto e le condizioni di accessibilità dell’area: tutti aspetti che precisano il contenuto della previsione vigente senza alterarlo né in termini di localizzazione né di dimensioni. Parallelamente al percorso urbanistico l’amministrazione sta lavorando al tema patrimoniale e fin dalla delibera di indirizzo del 14 ottobre ha attivato, nel rispetto del regolamento sui beni immobili, la commissione valutazioni immobiliari competente per la determinazione dei valori di mercato degli immobili da alienare. Il valore dell’area da porre a base d’asta sarà definito come sempre da una commissione tecnica e l’assegnazione dell’area avverrà tramite procedura di evidenza pubblica.