MENCUCCI, Escluso da cena al VP dalla dirigenza viola

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, l'ex dirigente viola durante l'era Della Valle Sandro Mencucci non ha potuto partecipare alla festa di natale dei commercialisti fiorentini svoltasi al Viola Park. Nonostante l'iscrizione all'Ordine e il pagamento della quota per la cena, Mencucci non è stato fatto entrare all'interno della struttura a causa di un veto posto dalla Fiorentina. Il motivo riguarda il passato in viola con la proprietà dei Della Valle dell'attuale Amministratore Delegato del Lecce. Il tutto è successo lunedì scorso quando, dopo la sfida del Castellani tra Empoli e Lecce, Mencucci, insieme alla figlia Greta, si sarebbe dovuto recare al Viola Park. Questo il commento dell'ex dirigente della Fiorentina: "Sono esterrefatto.

È un comportamento che si qualifica da solo". L'Ordine dei commercialisti invece al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, anche se il Presidente Terzani nel suo intervento durante la cena ha sottolineato ha specificato:"qualcuno purtroppo è rimasto fuori e questo ce ne dispiace". Si tratta del secondo caso, dopo quello del giornalista Francesco Matteini, in cui la dirigenza della Fiorentina non ammette qualcuno al Viola Park.