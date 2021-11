MELISSANO, Italiano vuole onorare il premio domani

Sul palco della premiazione del Maestrelli, a fare le veci di Vincenzo Italiano, c'è il collaboratore Stefano Melissano. Il membro dello staff tecnico viola ha così preso parola: "Io e il mister abbiamo lo stesso taglio di capelli... Porto un messaggio da parte sua, che è emozionato ed onorato per il riconoscimento. Ringrazia tutti e spera di onorare il premio come hanno fatto i predecessori. Ci auguriamo già da domani, siamo concentrati. L'abbiamo preparata in poco tempo, veniamo da una battuta d'arresto di risultato e non di prestazione, vogliamo riprendere a fare risultati positivi".