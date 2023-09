MCKENZIE (GENK), Siamo pronti. Vogliamo vincere

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mark McKenzie, difensore centrale nonché punto di riferimento del Genk, avversario della Fiorentina domani in Conference League, ha rilasciato un’intervista a La Nazione per parlare della gara: “Siamo pronti, ci siamo preparati come sempre: abbiamo visto video e lavorato sul campo. Siamo preparati per potergli fare male e per difenderci dai loro attacchi. Dovremo prestare la massima attenzione alle loro ripartenze: servirà da parte nostra una grande prestazione. È stato fatto di tutto prima della partita, poi domani sera faremo gli aggiustamenti in base a come si schiererà la Fiorentina”.

Qual è il vostro obiettivo?

“Il nostro primo pensiero è superare la fase a gironi. Poi vedremo cosa ci riserveranno le partite successive. Intanto però vogliamo iniziare con una vittoria giovedì. Adesso abbiamo solo questo in testa”.

Cosa ne pensa della Fiorentina?

“Hanno qualità ovunque, in attacco ed in difesa. Concentrandoci sull’attacco dico che Bonaventura ha un rendimento incredibile, così come Gonzalez fra gli esterni. Nzola è un grande attaccante, ma penso anche a Kouame che ha segnato domenica scorsa. Hanno qualità anche nel pacchetto difensivo: ci sono diversi giocatori bravi a difendere e ad avviare la transizione offensiva. Noi dovremo essere bravi nel costringerli a difendersi”.