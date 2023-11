MCKENZIE, Dobbiamo fare risultato contro la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiorentina-Genk è la quinta giornata del girone di Conference League, con i viola che cercano la matematica certezza del primo posto (che dipenderà anche dall'altro risultato). Mark McKenzie, difensore del club belga andato in rete nella gara d'andata contro i viola, ne ha parlato, come si legge sulle pagine di Voetbalkrant.com: "A dicembre avremo una serie di partite difficili. Giochiamo contro Standard, Fiorentina, Gent... Tutte partite importanti. Vogliamo restare in Europa e quindi dobbiamo fare risultato contro la Fiorentina. Vogliamo colmare il divario tra noi e la vetta della classifica, ma vogliamo anche stare davanti alle squadre che ci seguono".