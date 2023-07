MAZZUCATO, Conference? Credo la Juve verrà esclusa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Tuttomercatoweb.com l’agente e avvocato esperto di diritto sportivo Alessandro Mazzucato ha espresso la sua opinione in merito alla possibilità di vedere esclusa la Juventus dalla prossima Conference League a favore della Fiorentina.

Chi andrà in Conference League fra Juventus e Fiorentina?

“Previsione mia, senza sfera di cristallo, penso che andrà la Fiorentina. In questo modo la Juventus chiuderebbe i conti con il capitolo UEFA e poter giocare in Champions League la prossima stagione. Poi magari fra mezz’ora sarò smentito (ride NdR)”.

Oggi quanto vale la Serie A rispetto agli altri top campionati?

“La Premier è sicuramente in testa, poi metto la Bundesliga, mentre la Liga seppur trainata da Real Madrid e Barcellona ha un maggiore appeal in Sudamerica. La Ligue 1 invece la metto dietro alla nostra Serie A. Bisogna dire che comunque non è distante da Spagna e Germania. Per invertire la tendenza però bisogna che tutti remino dalla stessa parte”.