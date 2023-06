MAXIME LOPEZ, Il Sassuolo fissa il prezzo: 15 milioni

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con la partenza sempre più probabile di Sofyan Amrabat, la Fiorentina dovrà intervenire sul mercato per sostituire il marocchino. Al momento però Atletico Madrid e Barcellona non si sono ancora mosse: è fase di attesa. La richiesta per lui è di 30 milioni di euro. La società gigliata ha individuato Maxime Lopez come sostituto: il Sassuolo lo valuta 15 milioni. Una pista che presto potrebbe diventare molto calda.