MAURI A FV, Nico con offerta importante può partire

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

L'ex centrocampista e capitano della Lazio, Stefano Mauri, ha parlato così ai media presenti tra cui anche FirenzeViola.it, direttamente da Pitti: "Retegui ha fatto bene sia al Genoa che con la Nazionale. Parliamo di un attaccante che sa fare gol e sa farlo in tanti modi. A Firenze sono mancate troppo le reti dopo l'addio di Vlahovic. Vediamo se riusciranno a prenderlo perché la Fiorentina si merita una punta da venti gol. Pradè fa bene a dire che Nico Gonzalez è incedibile per non abbassare il suo valore. Con un'offerta importante secondo me è giusto provare un'avventura nuova.

Palladino chiederà di non cederlo ma il mercato è lungo e strano. Bonaventura ha fatto la differenze in tante partite e non è facile trovare centrocampisti che segnano così tanto. Castrovilli ha fatto un'annata molto buona due anni fa ma poi ci sono stati tanti infortuni. Forse per l'ex numero dieci è arrivato il momento di cambiare aria. Colpani ha fatto tanto bene nella prima parte della stagione, è giovane e ha un bellissimo sinistro. Brescianini ha fatto bene nonostante la retrocessione del Frosinone, non è tecnicissimo ma si inserisce bene in area".