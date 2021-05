MATTINO, Gattuso e ADL ai titoli di coda. Adesso...

L'edizione odierna de Il Mattino tratteggia il punto della situazione intorno a Gennaro Gattuso. Per lui il tempo a Napoli, si legge, è quasi scaduto: nonostante in cuor suo fino alla settimana scorsa sperasse in un segnale distensivo, questo non è mai arrivato per il tecnico, che avrebbe detto di no comunque quasi certamente per orgoglio. Il tecnico e il presidente De Laurentiis si sono sopportati per mesi, ma l'amore non è mai sbocciato: l'ad del club Chiavelli, fidato consigliere del presidente, insiste per un riavvicinamento in caso di Champions, scenario che però sembra tutt'altro che facile. Gattuso non ha mandato giù i dubbi durante la malattia, critiche e suggerimenti continui: ecco perché il faccia-a-faccia atteso per Verona potrebbe anche durare un paio di minuti, giusto il tempo di dirsi addio. Alle calcagna dell'allenatore c'è la Fiorentina di Commisso, la cui elegante corte l'ha colpito nonostante già in passato un rifiuto nell'estate 2019. Un'altra strada per lui potrebbe essere quella della Juventus, specie se anche il ds Giuntoli fosse coinvolto nella ripartenza.