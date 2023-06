MASPERO A RFV, Castro, non ripartirei senza rinnovo

FirenzeViola.it

Intervenuto durante "Chi si compra?", trasmissione in onda su RadioFirenzeViola, l'ex Fiorentina Riccardo Maspero ha parlato dei temi caldi di casa viola, a cominciare da quelli legati al calciomercato. Ecco le sue parole: "La Fiorentina vuole capire dove vuole arrivare adesso. Il passato è passato. Se la Fiorentina vuole arrivare in Champions è chiaro che deve provare ad alzare il livello della rosa. Intanto la squadra si dovrà consolidare in campionato per provare ad arrivare in alto poi in Europa, se sarà ripescata, farà le sue scelte: se, cioè, porterà in fondo la competizione o meno".

Come si comporterebbe con Castrovilli e il suo rinnovo?

"Se credo in un giocatore, non inizierei la stagione con il contratto a un anno dalla scadenza. Lui però deve dimostrare di essere pronto per grandi palcoscenici. Serve trovare un punto d'incontro".

Che idea si è fatto sulla situazione in attacco della Fiorentina?

"Sono dell'idea che ai viola serva qualcosa dal mercato. Il numero 9 deve essere un vero bomber, uno che fa la differenza anche quando la squadra non gioca bene".