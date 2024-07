MASITTO A RFV, Zaniolo non aveva gli anticorpi. Ma che qualità

FirenzeViola.it

Cristiano Masitto, ex viola ed allenatore di Zaniolo proprio a Firenze, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio': "La prima cosa che mi viene in mente è che aveva un grande talento, era un diamante grezzo che mi auguravo potesse essere importante per il calcio italiano. Per lui non parlerei di limite caratteriale o tecnico, mi pare che lui non si sia fatto gli anticorpi per reggere alla pressione del calcio italiano. Lo sta facendo in questi anni anche passando attraverso infortuni, lui ha grandissimi margini di miglioramento e può esplodere da un momento all'altro".

Gli infortuni potrebbero averlo fatto crescere?

"Sicuramente, però se ricordate quando era alla Roma c'era veramente tanto accanimento su di lui e non era preparato. In realtà è stato buttato tra i grandi, valore di 60 milioni ed esordio con il Real Madrid... Poi si è fatto male e lo ha fatto stare fuori. Ma ha veramente grandi margini. Va curato nei minimi particolari ma ci si nasce con quelle qualità".

Meglio Fiorentina o Atalanta?

"Entrambe ottime soluzioni per lui, ognuna per un motivo diversa. Un suo ritorno in viola sarebbe una bella storia di rivincita, a Bergamo c'è un allenatore che riesce a far rendere anche le lattine di coca cola vuote".

