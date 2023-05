MASINI A RFV, Dodò meglio di Odriozola. Terracciano...

FirenzeViola.it

Marco Masini a Radio Firenze Viola

Anche il cantante Marco Masini, durante “Palla al Centro”, è intervenuto su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina: “Jovic e Cabral sono completamente diversi. Il brasiliano, anche quando non segna, fa un lavoro molto importante. Tiene la palla, la recupera, porta su la squadra. Il serbo non è una punta, ha un altro tipo di calcio nelle gambe. Non sostituirei ora Cabral con Jovic”.

Giudica colpevole Terracciano per i gol presi a Salerno?

“Terracciano è un bel portiere. Ha l’esperienza giusta, poi è chiaro che l’età inizia a dare indicazioni, magari si può buttare dentro un giovane. Gli errori li fanno tutti, anche i grandi portieri. Nei gol con la Salernitana è stato fatto male il fuorigioco, la linea ha funzionato male”.

Come giudica Ikoné?

“Ancora non riesco a giudicarlo del tutto. È discontinuo, a volte si intimidisce un po’ a saltare l’avversario, magari torna indietro. Sotto porta è stato freddo ma non è sempre così. Finché non ha una sorta di equilibrio nelle sue prestazioni è difficile giudicarlo”.

Che ne pensa della crescita di Dodò?

“Adesso è allegria: un giocatore veloce, che sta tornando quello dello Shakhtar. È un buon terzino, più continuo di Odriozola avendo anche capacità difensive. Per ora sta rispettando le aspettative, abbiamo trovato il terzino destro. Però fa sempre la stessa finta, rientrando all’interno: deve stare attento”.