MARTORELLI, Viola, vai su Hincapié. Per Nastasic...

L'agente Giocondo Martorelli è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, anche di Fiorentina.

Il Tottenham farà un tentativo per Vlahovic o Lautaro Martinez se cedessero Kane?

"Lukaku ha deciso di non partire, ma sono convinto che in Inghilterra farebbero tutto per portarsi via un giocatore di quella portata. Non escludo possa capitare anche con i vari Lautaro Martinez, Vlahovic o Romero. Le inglesi sono le uniche società che in Europa sono in grado di spendere soldi".

Di Nastasic per il post-Milenkovic che ne pensa?

"Anche solo per età si capisce che la differenza sia sostanziale. Penso si stiano guardando intorno per colmare il vuoto con altri profili oltre a quelli di Nastasic. C'è per esempio Hincapié, 2002 importante della nazionale ecuadoriana che è un profilo molto interessante: perché la Fiorentina non può arrivare a qualcuno di altrettanto giovane e di qualità? Niente è escluso. Se Milenkovic non rinnova, però, giusto che lo mettano sul mercato, su questo non c'è dubbio".