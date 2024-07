MARTORELLI A RFV, Con Goretti si punta allo scouting

FirenzeViola.it

© foto di Alessio Alaimo

L'agente Giocondo Martorelli è intervenuto a Radio Firenzeviola a "Palla al centro" per parlare di attualità viola, partendo da un mercato ancora fermo: "Sapete che in questo periodo ci sono tante opzioni in ponte con due mesi di mercato e la Fiorentina come tutte lesocietà farà le sue valutazioni per portare a casa più qualità. Gli acquisti importanti, nella storia, possono arrivare più tardi. E le punte non è facile da trovare, se pensiamo che il capocannoniere agli Europei non è un centravanti... Bisogna essere bravi a fare uno scouting a livello mondiale"

Come giudica l'operazione Kean? "Con 12-13 milioni non vai a prendere un 2000 con quell'esperienza lì sperando che faccia il salto di qualità. Costano 50 milioni e se sbagli a quelle cifre fai fallire il club. Sette mesi fa Scamacca che è un '99 era nelle stesse condizioni perché non aveva fatto il salto di qualità visto poi nell'Atalanta. Fino a dicembre è stato così, poi è sbocciato".

Perché la Fiorentina non trova mai il nome nuovo, Kean Beltran o Cabral non lo sono: "Ci vogliono anni per creare una rete di scouting. Io ho offerto giocatori semi-sconosciuti ma spesso i club hanno la puzza sotto il naso. La Fiorentina si era affidata a Burdisso che però non è riuscito a fare molto. Ora Goretti mangia da pane e calcio tutto il giorno e da settembre mi dicevano che sarà disponibile anche per viaggi in tal senso, per conoscere mercati in evoluzione".

Zaniolo occasione persa per i viola? "Penso che la Fiorentina sarebbe stato il suo ambiente ideale, in cui avrebbe avuto piena fiducia, se fosse stato un mio"