MARTORELLI A FV, Nico? Rimanderei a giugno perché..

Così l'agente Giocondo Martorelli a FirenzeViola direttamente da Pitti Uomo su Nico Gonzalez: "Io penso che la Fiorentina abbia fatto una scelta importante qualche anno fa investendo su un giocatore di assoluto valore, che ultimamente si è potuto vedere poco per ovvi motivi. Però se una squadra ha certi obiettivi non può mettere sul mercato giocatori come Gonzalez, anche se è impossibile non considerare cifre importanti. Ma bisognerebbe saperlo sostituire, altrimenti fino a giugno non farei nulla".

Bonaventura rinnoverà, quanto è importante?

"Da quanto è arrivato a Firenze ha sempre fatto bene dimostrando un valore importante. Penso sia anche giusto poter continuare insieme. Almeno per il prossimo anno darei appunto continuità a questo tipo di rapporto. Anche col Sassuolo si è messo davanti alla difesa e per quello che sta dimostrando merita il prolungamento".

Come trequartista meglio lui, Barak, o Castrovilli?

"L'età si fa sentire per tutti, ma Bonaventura può giocare in qualsiasi ruolo, con mansioni diverse rispetto al classico trequartista. Barak è un ottimo giocatore ma non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore. A Verona è riuscito a far bene, su di lui si può continuare a lavorare".