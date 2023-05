MAROCCO, Convocati Amrabat e Sabiri per giugno

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

C'è anche Sofyan Amrabat nella lista diramata dal CT del Marocco Regragui per le amichevoli di giugno della nazionale nord-africana. Il centrocampista della Fiorentina, che il 7 giugno sarà a Praga per la finale di Conference, il 12 giugno parteciperà all'amichevole del Marocco contro Capo Verde a Rabat, ed il 17 contro il Sudafrica. Nella lista anche Sabiri, futuro giocatore della Fiorentina, e Maleh in prestito al Lecce ma con riscatto in caso di salvezza del club salentino. Ecco l'elenco completo: