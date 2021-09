MAROCCO, Colpo di stato in Guinea: Amra-Maleh...

Brutta disavventura per il Marocco, atteso dalla partita in Guinea per la 2^ giornata di qualificazioni Mondiali verso Qatar 2022. La partita è fortissimo rischio: in Guinea è infatti in corso un tentativo di colpo di stato che potrebbe portare al rinvio del match. A Conakry un gruppo armato ha preso d'assalto il palazzo presidenziale dove risiede Alpha Condé, capo dello Stato, al terzo mandato in corso. Il Marocco, in cui sono presenti i due viola Amrabat e Maleh (quest'ultimo alla prima convocazione in assoluto) al momento è confinato in un hotel a tre chilometri dal luogo in cui stamattina sono esplosi diversi colpi, dunque al sicuro, ma la delegazione marocchina sta facendo di tutto per trovare un modo per tornare in patria il prima possibile. A riportarlo è L'Equipe.