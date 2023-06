MARIANELLA A RFV, Si va ad Atene? Magari. Il mercato...

Ascolta l'audio

Massimo Marianella a Radio Firenze Viola

Il giornalista Massimo Marianella è intervenuto a "Chi si Compra?" su Radio Firenzeviola per affrontare i principali temi in casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Per quelle che sono le mie sensazioni, l’obiettivo numero per la Fiorentina è il portiere. Successivamente verranno presi in esame altri reparti. Oltre che all’estremo difensore, secondo me, la priorità dovrebbe essere un centrale di difesa, sinistro, e forte”.

Riguardo Livakovic

“Mi piace molto Livakovic, è un buonissimo portiere, uno dei migliori al mondo. Lo commentai in Europa ai tempi della Dinamo Zagabria. Poi le cifre che vengono fatte trapelare può darsi che non siano nemmeno quelle”.

Su Horn e la scelta sul portiere

“Ha giocato al Colonia più di 20 anni, è un simbolo della squadra. Più volte, ad esempio, Klopp ha provato a portarlo al Liverpool. La decisione della Fiorentina sembrerebbe orientata a svolgere un’operazione ponte così da avere pronti, in futuro, Martinelli e Vannucchi”.

Prosegue...

“La Fiorentina ha una base solida. Che vada migliorata, forse, anche la spina dorsale, è giusto. Per esempio, con Amrabat la situazione è stata risolta nel migliore dei modi. Bisogna dare atto a questa società per come risolve questi casi ‘spinosi’”.

Cabral e Jovic?

“Io terrei Cabral, anche perché i nomi che leggo non mi entusiasmo. Nzola è un Cabral che non conosci. Mentre per quanto riguarda Jovic era pressoché scontato che dovesse giocare, e questo, forse, ha tarpato un po’ le ali a Cabral. Il brasiliano meriterebbe un’altra chance, non so se al fianco di Jovic”.

La possibile perdita economica con Jovic

“No, anche se l’attenzione della società ai bilanci è un valore. Il fatto che la Fiorentina abbia il miglior bilancio in Serie A dovrebbe essere un orgoglio per i tifosi. Capisco però che sia difficile da far capire”.

Riguardo i giovani

“I giovani della Primavera della Fiorentina fanno parte del DNA del club viola. C’è qualche giocatore che potrebbe stare tra i grandi, tralasciando tutti i benefici che il Viola Park potrebbe portare”.

Sulla difesa

“Martinez Quarta mi piace, Ranieri, ad oggi, potrebbe essere uno pseudo titolare. Serve però la cessione di Igor e la scelta di un difensore che possa rientrare nell’ambito dei titolari. Non mi sorprenderei se Commisso decidesse di farsi un regalo a sé stesso. Com’è successo con Amrabat dal Verona, per esempio”.

Tra sentenze e decisioni post finale europea...

“Ciò che mi ha scandalizzato di più è stata la sentenza sul West Ham. Trovo scandaloso che si possa aprire la testa ad un giocatore e poi non succede nulla. Per quanto riguarda la Conference League, bisogna dare merito agli avvocati della Juventus che riescono ad allungare i tempi di attesa. Non capisco cosa si stia aspettando per far arrivare questa sentenza”.

In conclusione

“Quest'anno ho vissuto una stagione straordinaria al fianco della Fiorentina. In tanti mi hanno detto che ho regalato emozioni, io ricambio che altrettanti sono i ricordi belli tra i tifosi, la squadra e tutto il contesto. A partire dalla sfida contro il Twente”.

Si va Atene?

“Magari (ride ndr.). Sono disposto a perderci una corda vocale come a Basilea”.