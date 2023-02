MARIANELLA A RFV, Oggi serve vincere. Sui portieri...

Massimo Marianella, telecronista e giornalista di Sky Sport, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole: "La Fiorentina oggi deve vincere la partita, senza pensare troppo alla partita d'andata. Poteva essere un’opportunità per fare un minimo di esperimenti, riferendomi a Bianco. La Fiorentina deve ritrovare un po' di ritmo vincente. Mi aspetto e credo che la Viola giocherà la partita partendo dallo 0-0, dimenticando lo 0-4 del Portogallo".

Su Cabral

"L'attaccante titolare di questa Fiorentina, per me, è Cabral. Allo stesso tempo però andrebbe provato e fatto giocare con continuità".

Riguardo il Braga

"Il Braga è una buona squadra, continuo a sottolinearlo. All'interno della rosa dei portoghesi è presente un giocatore spaziale: Pizzi. Ancora però deve inserirsi a pieno negli schemi. La Fiorentina a Braga ha fatto un'impresa. Non vedo leggerezza nelle avversarie europee della Fiorentina. Può darsi che all'estero si cerchi sempre di fare la partita, ma non è affatto vero che la partita non venga studiata dagli avversari. Andrebbero riconosciuti più i meriti alla viola rispetto ai demeriti delle altre squadre".

Agli ottavi...

"Tra le squadre più ostiche che la Fiorentina potrebbe affrontare agli ottavi c'è il Nizza, che nonostante abbia un ambiente difficile, è una squadra con buone individualità. Il Villareal è una squadra abituata a giocare a questi livelli, mentre il West Ham è la squadra più forte all'interno dell'urna. Perché a livello di organico è strutturato molto bene. L'unico vantaggio che potrebbe andare a favore della Fiorentina contro gli inglesi è il fatto che in Premier siano in piena lotta salvezza".

Riguardo Sirigu e Terracciano

"In totale onestà credo che la Fiorentina debba trovare il portiere del presente e del futuro. La dirigenza deve cercare un portiere da Fiorentina. Commentai la parata di Terracciano contro il Twente, paragonandola a quella di Zoff. Perché in quell'occasione salvò la stagione della Fiorentina. Credo che Terracciano debba rimanere alla Fiorentina, ma non come titolare. Sirigu è stato un'occasione di mercato, è un ragazzo intelligente e valido. In questa stagione, un portiere come Sirigu, merita sicuramente spazio".