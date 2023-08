MARIANELLA A RFV, Guardo il bicchiere pieno a tre quarti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Intercettato da Radio Firenzeviola all'uscita dell'Allianz Stadion dove la Fiorentina ha giocato e perso l'andata dei playoff di Conference League, il noto giornalista Massimo Marianella, telecronista per Sky Sport del match, ha detto la sua sulla sconfitta: "Il ritorno è ancora aperto, la Fiorentina la può ribaltare. Oggi c'è stato qualcosa di buono: Arthur mi è piaciuto tantissimo, Ranieri pure. L'ho già detto: il centrale sinistro la Fiorentina lo ha già. Mi è piaciuto anche Biraghi e Sottil è entrato bene dalla panchina. Ha dato una fiammata alla squadra. Qualcuno mi è piaciuto un pochino di meno come Dodo e Bonaventura, una delle peggiori serate degli ultimi anni. Anche Nico, per come lo stimo, ha dato troppo poco. Mi è piaciuto Beltran così come Infantino che ha sensibilità calcistica. Queste partite durano 180 minuti e spero che al Franchi i tifosi faranno la differenza così come è accaduto in Austria.

Mantengo straordinario ottimismo per il passaggio del turno. Secondo me è una partita che può fare un pochino riflettere e può far rivedere qualcosa alla Fiorentina. Ma non sempre queste partite, soprattutto se hai la rete di salvataggio nel ritorno, possono essere un male. Io ho ancora tantissima fiducia, anche se io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno per trequarti. Proprio per filosofia. Tanto più quando c'è la Fiorentina".