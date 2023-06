MAREGGINI A RFV, Portiere? Caprile è il mio preferito

FirenzeViola.it

L'ex portiere Viola Gianmatteo Mareggini, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro": "Terracciano è un valore aggiunto, lo sarebbe per qualsiasi squadra che punta in alto. Lui non ha mai creato problemi, è molto equilibrato. Il mister sa con chi ha a che fare e se chiede di tenerlo un motivo c'è. Oggi ci sono tanti impegni, più competizioni e si può decidere che il portiere di riserva, ad esempio, gioca la Coppa Italia. Un portiere che garantisca un futuro comunque a Firenze lo vedo bene. Ovviamente ci sono delle ragioni di mercato che non mi competono".

Vicario è un'occasione persa?

"Non è un'occasione persa. Ora è lievitato il suo valore ed è come se tu dovessi fare un investimento, non avrebbe senso. Ci sono altri portieri che sarebbero 'il Vicario di due anni fa'. Ora bisogna prendere dei portieri che garantiscono un futuro".

Caprile potrebbe ricoprire questo ruolo?

"Lui è il mio preferito. Io avevo detto due anni fa Carnesecchi, come avevo detto Perin e Meret. Caprile è un ragazzo solido, ha qualità importanti e ha fatto la gavetta. Si è guadagnato la stima e il valore sul campo, quando un portiere fa questo percorso e arriva a livelli alti ci resta. Caprile è un investimento sicuro. È in una crescita esponenziale".

Che ne pensa di Audero e Falcone?

"Falcone era il dodicesimo di Gollini. Anche lui è un portiere passato dalla gavetta. È arrivato in Serie A meritandoselo. Falcone è diverso comunque da Caprile, ha altre caratteristiche e soprattutto l'età è differente. Audero è un buon portiere. Lui ha vissuto anche momenti difficili e quando la Sampdoria era una buona squadra ha fatto un gran campionato, poi ovviamente quando i blucerchiati sono andati in difficoltà anche lui ha fatto lo stesso. Ci sono portieri che sono in fase di lancio, lui è affermato".

La Fiorentina ha in casa due giovani interessanti. Nel mercato la Viola deve andare a prendere un top oppure uno che può venir su anche con l'aiuto di Terracciano?

"Le vie di mezzo a me non piacciono. La Fiorentina è fortunata ad avere questi portieri e devono andare a fare un'esperienza importante. Cerofolini ad esempio è maturo per fare un campionato da vincente in Serie B e confermare le sue qualità. Martinelli e Vannucchi, nonostante l'età giovane, hanno alti e bassi. Io non penserei di metterli in prima squadra. Bisogna andare a prendere un portiere in maniera convinta, sapendo che deve giocare titolare".

Desplanches che profilo è?

"Lui deve fare ancor il suo cammino. Non è ancora da Fiorentina. Se mi dici come prospettiva futura ti dico si, ma sull'immediato deve fare il suo percorso".

Che ruolo ha Cerofolini? Un giovane come lui deve avere anche la possibilità di sbagliare.

"Il portiere è un ruolo particolare. Il mio invito è prendere un portiere e fregandosene di ciò che succede in campo. Per me se la Fiorentina prende un portiere deve puntare su di lui".