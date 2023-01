MAREGGINI A RFV, Gollini andrà via. Martinelli...

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha parlato così a Radio FirenzeViola della situazione attuale in casa viola: "Io non sono preoccupato se in Coppa Italia domani gioca Gollini, anzi tutt'altro. Pierluigi è stimolato ancora di più se ci sono voci di mercato intorno a lui. Terracciano? Bisogna togliersi il cappello davanti a lui, è un ottimo portiere e un ragazzo in gamba. Fuori dal campo è una persona perfetta e dentro, invece, è affidabilissimo, cosa bisogna chiedere di più? Se poi la Fiorentina un domani dovesse lottare per la Champions non so se può essere adatto. Prima di pensare al portiere da coppa europea penserei a fare la squadra da Europa. Chi farei giocare tra Cerofolini e Gollini? Credo che Pierluigi se ne andrà, perché non è contento né lui né la società. Non c'è stata, però, la massima fiducia in questo ragazzo da quando è arrivato. Io l'ho allenato e confermo che è un ottimo portiere. Cerofolini dovrebbe andare a mettersi in gioco da titolare in Serie B. In una partita importante quindi faccio giocare il portiere dell'Atalanta. Martinelli? Lui già sotto età sta giocando con la Primavera, anche Vannucchi, classe 2007, è fortissimo, io due portieri così bravi in una sola squadra giovanile non l'ho mai vista. Non bruciamo i tempi, ora come ora stanno bene dove stanno. Non aver preso Vicario è un rimpianto anche se lo avresti pagato tanto. Cragno? Di Gregorio ha fatto una grande stagione ma non esiste che Alessio resti in panchina. Non capisco la Salernitana che ha comprato un portiere che non so neanche nominare e che è alto un metro e un telefonino".