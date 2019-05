MAREGGINI A FV, Lafont ha grandi qualità. Drago...

Gianmatteo Mareggini, ex portiere viola, è intervenuto in diretta ai microfoni di Garrisca al Vento!, trasmissione curata e realizzata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ecco il suo intervento, incentrato sui principali temi di attualità in casa Fiorentina: "Sia Lafont che Donnarumma sono due ottimi portieri. Entrambi hanno caratteristiche fisiche importanti e nel tempo cresceranno sicuramente. Sono tutti e due talentuosi. Non voglio giudicare l'aspetto economico di Lafont ma secondo me ha talento e bisogna avere pazienza con lui, le qualità verranno fuori col tempo. La sua annata è andata a pari passo con quella della Fiorentina. Gli errori commessi a Bergamo sono normalissimi per un ragazzo di 20 anni. Guardando oltre è senza dubbio un portiere di prospettiva. La tecnica è sempre migliorabile a tutte le età. Il talento però non tutti lo hanno. Il francese ha grande fisicità, elasticità e reattività ma deve ancora maturare. Il classe '99 è un grande elemento su cui lavorare. Lafont-Dragowski? Mettetevi nei panni del polacco. Con Sportiello non giocava quindi è normale che abbia chiesto di andare a giocare. Il portiere dell'Empoli sta sicuramente facendo vedere grandi cose".