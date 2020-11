MARCHIONNI, Prandelli un maestro. Lui sa tirar fuori...

L’ex viola Marco Marchionni, oggi tecnico del Foggia, ha parlato del momento della Fiorentina, a poche ore dal match di domani contro il Milan. Ecco le sue parole: “Il mio rapporto con Prandelli? E’ un tecnico bravissimo, non riuscivo a capire perché non riuscisse a trovare squadra. Adesso è tornato a casa, nella società in cui ha lasciato un pezzo di cuore. I problemi viola? Bisognerebbe cosa succede dentro lo spogliatoio: Iachini è un bravo allenatore, adesso Prandelli sta cercando di capire le cose come vanno è normale che un po’ di difficoltà ci possono essere ma sono convinto che in breve tempo riuscirà a capire cosa va migliorato. Ogni allenatore deve saper variare più sistemi di gioco anche se poi la differenza la fanno i giocatori, non i moduli. La Fiorentina ha sempre dimostrato che giocando bene a calcio si possono raggiungere i risultati. Cosa mi ha colpito di Prandelli? Il fatto che sa tirar fuori con poco il massimo dai giocatori che allena. Le squadre di Cesare sanno sempre cosa fare ed è per questo che mettono in difficoltà gli avversari”.