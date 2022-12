MARCHETTI, Amrabat adesso vale più di 25 milioni

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Cosa lascia il Mondiale in chiave mercato?

“Se aspetti il Mondiale per vendere un giocatore ci sta, ma se aspetti il Mondiale per acquistare o sei il Real Madrid o hai sbagliato strategia. Guardate Amrabat, prima del Mondiale lo acquistavi forse per 20-25 milioni, adesso la Fiorentina chiederà molto di più e il Mondiale gonfia inevitabilmente i prezzi. Ma questo non conta solo o tanto per i giocatori che conosciamo come Lukaku, Dybala o Di Maria, ma per giovani che hanno dimostrato il loro valore sfruttando la vetrina del Mondiale. I grandi nomi forse hanno deluso, ma non sapevano neanche come presentarsi a questo Mondiale. I conti alla fine non sono venuti per tutti.”