MARANI A FV, Chi vince domenica sarà rivelazione

Il noto giornalista Matteo Marani e presidente della fondazione Museo del Calcio, ospite all'evento tenutosi a Coverciano sulla storia della Nazionale Italiana a Firenze, ha parlato di Fiorentina e del suo prossimo avversario, il Bologna: "Mi fa piacere che sia Bologna che Fiorentina stiano facendo bene; è il ritorno di due squadre che hanno fatto la storia del calcio e della nazionale italiana. Quella di domenica sarà una partita bella tra due squadre, spero sia spettacolare. Non vedo una grande differenza tra le due squadre; forse la Fiorentina ha qualcosa in più ma il Bologna ha un’ottima squadra; Hickey, Svanberg e Theate sono giocatori interessantissimi, ha messo dentro un giocatore importante come Arnautovic; a centrocampo ha tanta qualità con Svanberg stesso, Soriano e Dominguez. La squadra è assemblata bene. Certo che la Fiorentina ha un centravanti come Vlahovic che ad oggi è tra i migliori d’Europa. Dall’altra parte l’assenza di Arnautovic potrebbe pesare, anche dal punto di vista della personalità e del carisma. Chi dovesse vincere questa partita può mettersi addosso il titolo di rivelazione di quest’anno".