MANZUOLI A RFV, Dodo si rivedrà ad aprile. Pierozzi...

Marcello Manzuoli a Radio Firenze Viola

Il medico sociale ex Fiorentina, Marcello Manzuoli, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante il "Social Club" sull'infortunio di Dodo: "Il ragazzo secondo me si rivedrà verso aprile. Normalmente per non rischiare, si aspetta 6 mesi solitamente. Se rientrasse prima della fine del campionato sarebbe buono, poiché significa che ha recuperato bene. Sul fatto che torni al 100% non ci sono dubbi. Per quanto riguarda l'aspetto psicologico, dovrà recuperare. Non rivedremo subito il vero Dodo".

Su Pierozzi: "Non ho notizie dirette. Se ha fatto sempre differenziato, entrerà in forma a breve. Il fatto che sia rientrato in gruppo ci fa capire che le sue condizioni sono più che accettabili".

