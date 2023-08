MANZUOLI A RFV, Artroscopia Castro, vi spiego

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex medico sociale viola Marcello Manzuoli è intervenuto a "Chi si Compra?" su Radio Firenzeviola per parlare della situazione legata a Castrovilli: "Sicuramente, se c’è stata la scelta di sottoporre Castrovilli ad artroscopia, sono presenti dei dubbi su delle possibili sofferenze al ginocchio, che non riguarderebbero i nuovi legamenti. Serve, in genere, per verificare e toccare con mano quelle che sono le condizioni del ginocchio”.

Riguardo le visite non passate in Inghilterra?

“Prima, ai miei tempi, le visite in Inghilterra erano molto meno dettagliate. Il caso di Amoruso, anche se si trattava dei Rangers, stette fuori quasi una stagione per un problema al tendine. Bisogna fare differenza tra l’idoneità sportiva e l’efficienza sportiva. Castrovilli è idoneo per giocare, ma sta alla società decidere se procedere all’acquisto o meno. Se dovessimo pretendere di trovare giocatori perfetti nessuno verrebbe acquistato, lo posso garantire”.

Quale sarebbe lo scenario migliore? E quello peggiore?

“Dall’intervento dello scorso anno credo che il ragazzo si sia ripreso completamente. Nel caso ci fosse una sofferenza meniscale il tutto si potrebbe risolvere in un mese, ad esempio. Lo scenario migliore sarebbe quello di non vedere grosse cose ed effettuare una sorta di lavaggio al ginocchio”.