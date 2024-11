MANNINGER A RFV, Viola da top 5 in Serie A. De Gea...

FirenzeViola.it

Alex Manninger, ex portiere che in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie di Fiorentina, Siena e Juventus, si è espresso ai microfoni di Radio FirenzeViola sull'ottimo momento di forma della squadra di Raffaele Palladino: "Lui è un portiere esperto. Si è preso un anno di riposo ed è venuto fuori bene, ha ancora fame, cosa che un portiere deve sempre avere. Per essere così in alto in classifica devi avere un grande portiere, magari non è chiamato spesso in causa ma quando c'è bisogno si fa sempre trovare pronto. Lui si vede che viene dalla scuola spagnola, è tecnicamente molto preparato. In Spagna sanno lavorare con i portieri e la sua tecnica si vede in ogni intervento".

Sembra che De Gea stia facendo salire di rendimento anche i difensori.

"Certo, è un discorso di gruppo. Il portiere fa la differenza anche nel creare il gruppo e lo sta facendo De Gea. La Fiorentina dietro funziona a meraviglia, vediamo se continuerà a questi livelli".

Cosa la colpisce maggiormente di De Gea?

"Ha tanta tecnica, come dicevo. Poi vuole sempre essere parte del gioco, è bravo coi piedi ed è mobile. Ai miei tempi eravamo più fermi, De Gea invece è un portiere moderno".

E di quanto fatto da questa Fiorentina, cosa ne pensa?

"La Fiorentina merita questa posizione per il lavoro fatto, anche in dirigenza. Ha venduto giocatori importanti ma ha reinvestito e credo possa puntare a qualcosa di importante in Europa, anche in Italia può arrivare tra le prime cinque. Il gruppo sta facendo la differenza, oltre all'allenatore: non sono arrivati grossi giocatori in estate, ma stanno tutti rendendo al meglio".