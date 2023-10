MANFREDINI A RFV, Viola può essere nuova Atalanta

FirenzeViola.it

Intervenuto su Radio FirenzeViola, l'ex Fiorentina Thomas Manfredini ha detto la sua sul grande avvio dei viola, iniziando dall'ottimo stadio di forma dei centrali difensivi: "Avere tre centrali così forti è solo un vantaggio per la Fiorentina. Adesso i risultati e le prestazioni sorridono a Quarta e quando un giocatore è così in forma non si può togliere. Queste sicurezze daranno garanzie alla Fiorentina anche per il futuro. Obiettivo per questa stagione? Mi aspettavo questo rendimento da parte dei viola.

Si parte da una squadra forte e da un allenatore fortissimo, era un'escalation di risultati preventivabile. La Fiorentina deve per forza lottare per le zone europee. Io la vedo come la possibile nuova Atalanta; come l'Atalanta la Fiorentina può vincere ma anche perdere con tutti. Sono squadre che possono restare tranquillamente in zona Europa perché hanno un organico forte".