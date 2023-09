MANFREDINI A RFV, Viola deve rifarsi. Metterei Nico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Thomas Manfredini a Radio FirenzeViola

Thomas Manfredini, ex sia di Atalanta che Fiorentina, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante "Firenze in campo", concentrandosi in particolare sul match di domani: "L'Atalanta ha fatto cose impensabili, ma ora è una realtà che lotta per le coppe europee da 4/5 anni".

Che partita si aspetta?

"Per me sarà una bella partita, la Fiorentina dovrà rifarsi dopo la debacle contro l'Inter e può dare del filo da torcere alla Dea. Tra l'altro il risultato fu anche troppo pesante, fino al gol dei nerazzurri i Viola se la stavano giocando bene".

Il Viola Park quanto può aiutare nella crescita della squadra?

"Serve sicuramente per rendere un gruppo e un ambiente ancora più unito. Questo centro permette di crescere tanto ed è pieno di comfort: i giocatori della Fiorentina otterranno qualcosa in più, anche vedendo lo sforzo che ha impiegato Commisso per realizzarlo".

Farebbe giocare Nico nonostante il rientro da pochi giorni dagli impegni con la nazionale?

"Lo farei giocare, è uno dei più in forma della squadra, anche se ci sono dinamiche legate al viaggio lungo dall'Argentina che lo hanno stancato. Sono cose che si risolvono parlando direttamente con lui, ma da allenatore, nonostante le fatiche, punterei sulle qualità e sulla professionalità del giocatore".

Che cammino può avere la Fiorentina in Conference?

"Qualche rammarico per lo scorso anno credo ci sia, ma la Fiorentina ha le carte in regola per arrivare in fondo anche in questa stagione. Poi ci sono tante partite che portano via tante energie, queste spiegano il blackout anche dell'ultima partita. Pian piano però i giocatori potranno trovare la migliore condizione e fare una bella stagione anche in Italia".