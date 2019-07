MANDZUKIC, Idea stroncata da FFP e s. cup

Per la Fiorentina la nuova proprietà aveva sogni e idee ben diversi, poi lo scontro con la realtà fra salary cap e fair play finanziario. Così scrive il Corriere dello Sport che spiega: "Commisso, quando ha acquistato la Fiorentina, aveva in testa grandi operazioni e, di conseguenza, grandi nomi. Uno era Mario Mandzukic per far capire le ambizioni e la voglia di portare in alto il nome di Firenze. Ci sono, però, regole finanziare che Commisso ha messo quasi subito sotto la lente d’ingrandimento a frenare la voglia di decollare. Il fair play finanziario impone alle società di spendere a grandi linee ciò che viene incassato con un deficit massimo di 30 milioni in un triennio. in più è necessario tenere sotto controllo il salary cap e cioè il monte ingaggi dei giocatori che non può, in alcun modo, superare un certo tetto complessivo"