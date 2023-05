MANDRAGORA, Tanti tifosi come a Basilea aiutano

Fonte: Tommaso Loreto

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in zona mista ai media presenti, tra cui Firenzeviola.it, dopo l'1-1 in casa del Torino: "Il Torino è stato feroce, sapevamo di dover rimanere in partita e vincere duelli individuali nella prima frazione per poi imporre il gioco nella ripresa. Siamo contenti a metà, volevamo vincere e non ci siamo riusciti ma portiamo a casa la prestazione e un punto importante".

Come avete fatto a non pensare alla finale di mercoledì?

"Non è semplice ma siamo abituati, giocando ogni tre giorni, ad archiviare e ripartire subito. Faremo lo stesso con questo pareggio e ci prepariamo all'importantissima finale di Coppa Italia. Abbiamo grande voglia e ambizione".

Come arrivate alla partita di Roma?

"Certe emozioni ci spingono tanto, avere 2000 tifosi a Basilea è forza e orgoglio, ci danno mano e non è la prima volta che succede. Lo stesso è successo all'aeroporto dopo la finale, vogliamo fare bene per Firenze e la Fiorentina".

Bello ricevere l'applauso dei suoi ex tifosi?

"Un momento particolare ed emozionante, mi ha fatto piacere, significa che ho lasciato un bel ricordo come calciatore e uomo. A quest'ultimo aspetto tengo tanto".