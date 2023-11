MANDRAGORA, Le accuse all'Udinese per la cessione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Falso in bilancio, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza e dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono queste le accuse che ha mosso la Procura di Udine nei confronti dell’Udinese per la cessione di Rolando Mandragora alla Juventus nel 2018 per 20 milioni di euro.

Secondo gli inquirenti, il club friulano avrebbe iscritto a bilancio “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”. A non combaciare sarebbe il patto tra Udinese e Juventus sul calciatore oggi tesserato per la Fiorentina: non un “diritto di recompra”, bensì un obbligo irrevocabile della Vecchia Signora ad esercitare il diritto di opzione per riacquistare Mandragora dal 2020/21.

Dall’Udinese al momento nessun commento, ma filtra la consapevolezza dei dirigenti di aver agito secondo norme - si legge -.