MANDORLINI A RFV, Ngonge e Terracciano affidabili

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Mandorlini, attuale allenatore del Cluj, è intervenuto a Radio FirenzeViola, nel corso di "Palla al Centro", per parlare di Fiorentina: "Sabato c'è il Sassuolo, che credo non stia vivendo un periodo molto positivo. La partita coi viola è però aperta a ogni risultato, anche perché la Fiorentina lamenta diversi infortuni".

Brekalo potrebbe lasciare Firenze. Come si gestisce la sua situazione?

"Bisogna parlare con il ragazzo il quale, finché non va via, è un giocatore viola. Il rapporto con l'allenatore è importante ma non credo sia quello il problema, piuttosto bisogna preoccuparsi del Sassuolo che vorrà fare la sua partita".

I veronesi Ngonge e Filippo Terracciano possono aiutare l'ambiente?

"Potrebbero fare bene anche se è difficile parlare adesso. Sono due profili che hanno dimostrato di essere affidabili".

Ce la vede la Fiorentina in corsa Champions?

"E' una corsa molto dura, bisogna andare forte ma credo che le possibilità ci siano".

Il sogno dei tifosi viola è Mattia Zaccagni.

"Io l'ho avuto, sta facendo molto bene. Credo che possa fare l'esterno nel 4-2-3-1 con grande qualità. Alla Lazio ha sempre fatto molto bene, può dare il suo apporto in fase realizzativa".