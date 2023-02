MANDORLINI A RFV, Manca qualità ma Viola può dare di più

Durante "Dodicesimo Uomo" su Radio FirenzeViola, è intervenuto l'ex allenatore Andrea Mandorlini, per commentare la situazione attuale della Fiorentina e non solo:

Napoli merito di Spalletti? "Il Napoli verso lo scudetto è merito di Luciano visti i tanti giocatori cambiati ma poi ci sono demeriti degli altri, all Milan non si sa cosa sia successo, l'Inter ha alti e bassi. Un po' di rimpianto c'è per i punti lasciati per strada dall'Inter in entrambi le stagioni anche se rimangono i trofei vinti e c'è margine anche quest'anno".

Se giocatori viola non funzionali, cosa deve fare Italiano? "Sono giocatori con caratteristiche diverse Amrabat e Torreira, il primo è più bravo nella riconquista. La Fiorentina è diversa negli interpreti e qualcuno ha fatto un percorso che non ci si aspettava. Ma non so se cambiare modulo serve, è come il Milan, ieri sera è stato il più brutto anche se Pioli ha provato a cambiare. La Fiorentina mi piace ma un po' di qualità manca".

Come si gestiscono umori diversi nelle competizioni? "Un obiettivo è migliorare la posizione di classifica, uno non può essere contento. Poi la Coppa Italia può essere un obiettivo ma la Fiorentina deve migliorarsi. Ha un'identità ma i valori tecnici non sono quelli che i tifosi si aspetterebbero".

Cosa si aspetta da Castrovilli? "Non so come stia ora, il suo è stato un infortunio importante ma lui ha quella qualità che dicevo mancare ai viola. Mi aspetto che recuperi pienamente e penso che diventi un elemento importante per la Fiorentina".

Cambiare modulo può servire? "Vedendo le due formazioni, dal punto di vista tecnico era superiore al Bologna ma in questo momento non riescono. Sono giocatori che possono dare di più perché hanno le qualità tecniche per farlo"