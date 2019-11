MANCINI, Ho due-tre dubbi sulla formazione di domani

Roberto Mancini, ct dell'Italia in cui sono convocati i viola Chiesa e Castrovilli, nel corso della conferenza stampa della vigilia ha parlato anche delle possibili scelte di formazione in vista della partita di domani in casa della Bosnia: "Più probabile che giochi Belotti di Immobile, poi ho due dubbi uno legato al terzino destro e l'altro a un centrocampista. Decideremo domani mattina".