MANAV A RFV, Ambiente Galatasaray fa per Jovic

© foto di Federico De Luca 2023

Selcuk Manav a Radio Firenze Viola

Selcuk Manav, corrispondente de La Gazzetta dello Sport in Turchia è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione Palla al Centro.

Su Jovic al Galatasaray: "Può darsi che il Galatasaray lo comprerà. Per questo motivo ha lasciato andare Icardi e prenderà Jovic. Wanda Nara chiedeva montagne di soldi per Icardi. L'ambiente fa per Jovic, e l'allenatore può mettergli accanto Mertens e Sergio Oliveira che possono fare prodotto per Jovic. Torreira sarebbe molto contento del suo arrivo. Nella Fiorentina il serbo non sembra motivato. In Turchia faremo di tutto per motivarlo".

Su Torreira: "Torreira ha fatto un'ottima stagione e non è sicuro che resti al 100%, e anche grazie a lui che il Galatasaray ha vinto il campionato. Sergio Oliveira e Mertens invece rimarranno".