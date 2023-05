MALORE, Fuori pericolo il tifoso, Viola Club in supporto

Fonte: Tommaso Loreto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Tanta paura e attimi interminabili nel settore ospiti prima che anche le segnalazioni della Fiorentina, dal campo, invitassero tutti a intervenire. Sta meglio il tifoso viola che si è sentito male ieri sera nel corso della gara di Conference League tra Fiorentina e Basilea e dopo le cure ricevute in ospedale già in nottata era fuori pericolo. Grande solidarietà anche da parte di tutti i viola club che si sono immediatamente attivati per offrire eventuale supporto anche in termini economici visti i costi sostenuti per il ricovero in ospedale.