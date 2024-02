MALEH, A Empoli puoi sbagliare, a Firenze meno

Grande protagonista della risalita dell'Empoli è Youssef Maleh: l'ex viola, diventato un pilastro degli azzurri di Davide Nicola, ha parlato al Corriere dello Sport, tornando anche sulla sua esperienza alla Fiorentina: "Posso solo ringraziare la Fiorentina perché mi ha portato in Serie A, ma avevo bisogno di una continuità che a Firenze non potevo avere e qui ad esempio ho. Differenze tra Fiorentina e Empoli? L'ambiente direi. Anche a Empoli c’è grande passione da parte dei tifosi ma qui è concesso qualche errore in più. Alla Fiorentina se sbagli rischi di finire in panchina per qualche partita".

E sui centrocampisti più forti mai affrontati:

"Direi Barella, Milinkovic-Savic e Rabiot. Questi sono quelli che mi hanno messo più in difficoltà. Il centrocampo dell'Inter poi è impressionante”.