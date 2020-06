MALAGÒ, Da domani riparte il calcio italiano

Presente all'evento 'Maratona Sport, idee per il post Covid-19' per Eleven Sports, il numero uno del CONI, Giovanni Malagò, parla del ritorno dello sport e del calcio italiano: "Dalle partite di Coppa Italia si rimette in moto il mondo del calcio italiano, mentre con Tokyo 2020 potremo rivedere lo sport com'era prima. Il CIO sta affrontando l'argomento delle Olimpiadi: ho la fortuna di far parte del Comitato olimpico internazionale e di alcune commissioni, siamo tutti convinti che dai Giochi di Tokyo si potrà tornare a parlare per la prima di una vera manifestazione globale".