MALAGÒ A FV, Franchi: mi piace progetto. Firenze...

Il presidente del Coni Giovanni Malago' ha parlato così all'evento a Palazzo Vecchio dove ci celebra il centenario di ASSI Giglio Rosso. Queste le sue parole ai media presenti tra cui FirenzeViola.it sulle infrastrutture, in particolar modo sul Franchi e sul Viola Park: "E' impossibile accontentare tutti, bisogna che ognuno ceda qualcosa del suo ideale: zona, costi, procedure etc...sennò poi diventiamo i campioni del fare nulla. Il progetto nuovo dello stadio mi piace molto. Con la ristrutturazione dello stadio e la costruzione del Viola Park, che è di nuova generazione rispetto allo Juventus Stadium, Firenze, è certamente la città che al momento andrebbe avanti a tutti. Penso che sia tanta roba, va avanti a Napoli, Milano e Roma e anche Torino".

Sul ricordo legato a ASSI: "C'è da dire solo grazie: è una delle tante belle storie del nostro paese dove un gruppo di visionari si inventò questa associazione che ha fatto la storia del nostro sport e che ha dato tanto alla città e oggi mi sembrava doveroso essere qui".

Nel giorno dell’assegnazione del concorso vincitore per il nuovo stadio lei disse che le sarebbe piaciuto che la politica sul nuovo PNRR vi coinvolgesse di più, vi sentite in questo senso esclusi? “Onestamente non è che ci sentiamo esclusi, lo siamo stati. La mia non è polemica, è semplicemente un dato di fatto. Questo più che dispiacere fa riflettere, perché penso che le competenze che abbiamo nel nostro campo oggettivamente non ce le abbia la politica, senza offendere nessuno. Politica che comunque è da ringraziare perché ha messo sul piatto delle importanti risorse, che come vedete danno delle grandi opportunità. Ma se parlate con un sindaco e con una qualche federazione notate indubbiamente che si sta creando un’ampia discussione su questo, e con questa parola sono eufemista.”