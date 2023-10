MAIETTA A RFV, Viola fatta per Italiano. Quarta ritrovato

FirenzeViola.it

Domenico Maietta a Radio Firenze Viola



L'ex difensore dell'Empoli Domenico Maietta è interventuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare di questo ottimo inizio di stagione della Fiorentina e della prossima sfida della squadra viola proprio contro la formazione azzurra:"Mi aspettavo questo inizio straordinario perché la squadra è stata costruita per Italiano. Spero che la Fiorentina riesca ad otttnere i risultati che si è prefissata. Riguardo alla gara contro l'Empoli, penso che i derby siano sempre strani. Di solito si dice che conta solo vincerli. L'Empoli sta soffrendo nella fase difensiva, quindi gli attaccanti viola ne potrebbero giovare. Anche se non so se possano sbloccarsi definitivamente".

Cosa ne pensa dell'inizio di stagione di Fabiano Parisi?

"Ha una personalità forte e tanta voglia di arrivare e di mettersi in gioco. Quando la squadra ha avuto bisogno di lui infatti le sue qualità sono venute fuori. Penso che continuerà a fare bene perché è un ragazzo che ha tanta determinazione".

Gli obiettivi viola per lei quali devono essere?

"Se l'asticella si è alzata, l'anno scorso è arrivata in finale dovrebbe vincere un trofeo. Poi l'obiettivo potrebbe essere di arrivare in Champions o comunque tra le prime sei. Anche perché a parte Milan e Inter che stanno andando a mille, Juve e Napoli sono altalenanti e le romane hanno fino ad ora deluso".



Si aspettava questi problemi dell'Empoli?

"Non mi aspettavo questo, l'anno scorso con Zanetti fecero un grande campionato. I problemi del finale della scorsa stagione se li sono portati dietro e sono tornati anche all'inizio di questo campionato. Adesso con Andreazzoli stanno facendo molto bene. Lui è l'uomo giusto per risolvere i problemi dell'Empoli, però vorrei vederlo in un lungo periodo sulla panchina azzurra".



Da difensore un commento su Martinez Quarta?

"Quest'anno è un giocatore ritrovato. Probabilmente anche grazie alla fiducia dell'allenatore. Può fare e sta facendo la differenza"

Scommesse, un commento?

"E' un tema fastidioso. Posso capirlo dai giocatori di serie inferiori, e comunque non lo accetto. Però non è accettabile da giocatori di Serie A, è un comportamento da vigliacchi. Spero che la giustizia faccia il proprio dovere".