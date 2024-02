MACCABI-FIORENTINA, Dove si giocherà la gara di andata

FirenzeViola.it

Il 7 marzo la Fiorentina disputerà la gara di andata valida per gli ottavi di Conference League in trasferta contro il Maccabi Haifa, appena sorteggiato a Nyon. Pare che la città che ospiterà l'incontro sia la capitale dell'Ungheria, Budapest, dove i viola hanno giocato a dicembre contro il Ferencvaros. In particolare l'impianto dove le squadre si affronteranno è il "Bozsik Stadion".