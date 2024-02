M. QUARTA, Problemi addominali: stasera sarà out

Fonte: Radio Bruno

Problemi nella mattinata per Lucas Martinez Quarta: secondo quanto riportato da Radio Bruno, il difensore centrale della Fiorentina si sarebbe recato stamani all'ospedale di Careggi per accertamenti dovuti a un dolore addominale. Nessun allarme per la salute del Chino, che sarà comunque fuori dalla partita di stasera contro la Lazio. A questo punto, con Quarta out, Italiano dovrà optare per la coppia di centrali formata da Milenkovic e Ranieri.