M.QUARTA, In estate vicino all'addio ma ora do il top

Fonte: dal Viola Park - Andrea Giannattasio

Presente in sala stampa assieme a Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida di Conference League contro il Ferencvaros, il difensore centrale della Fiorentina Lucas Martinez Quarta dal media center del Viola Park ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Ecco le sue parole: “Ormai le voci dei mercato sono il passato per: è vero che sono stato vicino alla partenza in estate ma adesso sono qua con gioia e voglio dare il massimo con la maglia viola".

Su quanto si sta divertendo: "Quando le cose vanno bene tutti si divertono... Sta andando bene e sto segnando, anche perché il mister mi sta dando più libertà. Ho trovato continuità, ho capito che ogni partita è un esame e devo continuare così se voglio giocare ancora. Sto cercando la continuità".

Su quanto la squadra tiene alla Conference League: "Per noi questa Coppa è troppo importante, alla luce del piazzamento dello scorso anno: è una rivincita per noi. Vogliamo vincere e dare tutto per fare un bel percorso in questa competizione. Lo scorso anno abbiamo lottato in campionato per poterci qualificare di nuovo in Conference e vogliamo arrivare fino in fondo anche stavolta".