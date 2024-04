M. ORLANDO A RFV, Serve un giovane come Palladino

FirenzeViola.it

Massimo Orlando a Radio FirenzeViola

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola due giorni dopo il trionfo sull'Atalanta in Coppa Italia: "Vincere convincendo aiuta, la partita dell'altra sera ha dato un po' di speranza anche per il campionato. Ho visto una Fiorentina in grande condizione. Mi è piaciuto Nico che è tornato lui, poi Bonaventura sempre intelligente. Ma soprattutto Italiano ha incartato Gasperini vincendo tatticamente. Questo allenatore quando prepara le partite lo fa bene".

Belotti non sta segnando.

"Gli manca solo quello e credo gli stia pesando. L'altra sera però la prestazione è stata maiuscola, poi ha avuto l'occasione ma gliel'hanno deviata. Ha bisogno di un gol brutto ma che ti dà la forza per essere di nuovo prolifico. Per il gioco che fa è difficile però essere sempre lì in mezzo all'area perché crea spazi a tutti".

Chi fra Palladino e Gilardino le piacerebbe per il futuro?

"La strada è quella della continuità dopo Italiano. Palladino sposa l'idea di gioco intrapresa ormai da anni. De Rossi? Se domani dovesse vincere il derby e centrare la Champions sarebbe da pazzi non fargli firmare il nuovo contratto. Di sicuro non vorrei tornare indietro con gli allenatori un po' più anzianotti, perché il calcio è cambiato. Il sogno sarebbe Thiago Motta ma credo che non sia fattibile".

