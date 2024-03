M. ORLANDO A RFV, Italiano tecnico top. Ha un difetto

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato di Vincenzo Italiano a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola: "Di lui penso che non sappia comunicare, ma io mi fermo sul campo. Domenica ha dato una lezione severa a De Rossi. Da un punto di vista tattico è bravissimo. Prendere gol al novantaquattresimo ti fa star male tutta la settimana. Nel secondo tempo ha abbassato la linea difensiva, non poteva reggere i ritmi del primo tempo. Il calcio è fatto così, poi chiaramente sarebbe stato meglio andare sul 2-0".

"Serve la formazione più forte. Occhio a sottovalutare il calcio israeliano, io commentai Maccabi-Juve e i bianconeri presero una bella lezione. E' vero che in Europa si gioca un calcio più aperto, ma tenderei a fare attenzione alla fase difensiva. Stavo valutando le restanti squadre in Conference, e a parte l'Aston Villa, che ha qualcosa in più, la Fiorentina ha un'altra grande possibilità. Perché con le altre te la giochi".

"Credo che per un motivo o per un altro sia diventato difficile. Ho la sensazione che sia meglio puntare sulle coppe. Dove tra l'altro è possibile arrivare lontano".

