M. ORLANDO A RFV, Futuro di Italiano? Barone parlò con un mio amico

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Massimo Orlando a Radio FirenzeViola

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" della possibilità che Vincenzo Italiano dica addio a Firenze: "Molti rimpiangeranno l'eventuale perdita di Italiano, dopodiché nel caso speriamo arrivi uno migliore ma non sarà facile. La panchina oltretutto scotta perché non è così semplice fare meglio di Italiano".

Chi si avvicina all'idea di calcio di Italiano?

"Forse Palladino. Posso dire che, poco prima della disgrazia, Barone è andato al locale di un mio amico e gli ha detto che avrebbero preso un allenatore con le stesse caratteristiche di Italiano per dare continuità".

Altro nome che circola è quello di Aquilani...

"E' un rischio per chiunque arrivi, bisogna poi vedere cosa vuole fare la società sul mercato. Di sicuro Aquilani, che a Pisa magari non si è trovato benissimo, ha fatto tanta esperienza anche nelle giovanili della Fiorentina in concomitanza col mandato di Italiano in prima squadra. Io più che l'allenatore cercherei adesso una persona in grado di dividersi i compiti societari con Pradè. Barone poteva essere criticato su mille cose ma non sull'attaccamento alla Fiorentina".