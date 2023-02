M. FABBRI, 14ª volta coi Viola: bilancio equilibrato

Domenica la Fiorentina affronterà all'Allianz Stadium la Juventus, nel match valido 22ª giornata di Serie A. Ad arbitrare l'incontro sarà Michael Fabbri, alla direzione numero 14 in una partita della Fiorentina. L'ultima volta che l'arbitro della sezione di Ravenna ha arbitrato una sfida ai Viola è stato nei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, che finì con la vittori della squadra di Italiano per 2-3 grazie alla doppietta di Piatek e il gol in extremis di Milenkovic.

Prima di questa vittoria, l'ultima sfida vinta con Fabbri è stata nella stagione 2017/2018, quando la Fiorentina di Pioli vinse all'Olimpico contro la Roma grazie ai gol di Benassi e SImeone (2-0). In totale sono 5 le vittorie, 5 le sconfitte e 3 i pareggi: uno score tutto sommato equilibrato. In totale ha estratto 26 cartellini gialli verso i giocatori Viola e 2 cartellini rossi.

Va meglio alla Juventus, che nelle 10 sfide in totale arbitrate da Fabbri ha ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Quest'ultima risale al 7 dicembre 2019 (più di 3 anni fa), in occasione di un Lazio-Juve che si concluse 3-1 in favore dei biancocelesti. In totale ha estratto 21 cartellini gialli verso i giocatori bianconeri e 1 rosso diretto.